سمو رئيس الوزراء يوجه وزارة الصحة إلى سرعة استكمال متطلبات المستشفيات من الأدوية والعقاقير العلاجية المنامة في 18 مايو/ بنا / وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى سرعة استكمال متطلبات المستشفيات من الأدوية والعقاقير العلاجية، وأمر سموه وزارة الصحة بحصر احتياجات المستشفيات من الأدوية وتوفيرها بشكل فوري وبخاصة تلك المتعلقة بتعزيز نجاح العمليات الجراحية ومنها زراعة الأعضاء.





ويأتي هذا التوجيه الكريم في سياق اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوفير المتطلبات التي تعزز من قدرة القطاع الصحي على خدمة المواطنين ومنها الأدوية والمستلزمات والخدمات الطبية اللازمة لأداء هذا القطاع لمهامه على الوجه الأكمل.

وبهذه المناسبة أعربت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة عن عميق شكرها وتقديرها لهذا التوجيه السامي من لدن صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر مما يجسد اهتمام ومتابعة سموه شخصياً للقضايا التي تمس المواطن البحريني وخصوصاً في الجوانب والإجراءات المتعلقة بالصحة.

وأكدت الوزيرة بأنها فور تلقي التوجيه السامي قامت بتوجيه المسئولين والمعنيين بالوزارة من أجل متابعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات العامة والمراكز الصحية التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الأدوية المتصلة بزراعة الأعضاء.



ن.ع/م خ



بنا 1655 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/18 - 00 : 08 PM