إصابة فلسطينيين اثنين في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج غزة في 18 مايو/ بنا / أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم "أن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل شرق القطاع، أطلقت عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، صوب المواطنين ما أدى لإصابة مواطنين شرق البريج، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

يشار الى ان الفلسطينيين بدأوا بعد عصر اليوم، بالتوافد للمشاركة في تظاهرات مسيرات العودة في المناطق الشرقية لقطاع غزة. والتي أطلق عليها اليوم اسم "جمعة الوفاء للشهداء والجرحى".







م خ



بنا 1651 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/18 - 57 : 07 PM