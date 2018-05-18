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مباراتان قويتان غداً في افتتاح بطولة المرحوم ماجد الزياني الرمضانية بنادي البحرين للتنس
2018/05/18 - 17 : 03 PM
المنامة في 18 مايو / بنا / تنطلق مساء يوم غد السبت مباريات بطولة المرحوم ماجد الزياني الرمضانية لزوجي التنس السوبر، والتي ينظمها نادي البحرين للتنس ضمن أنشطته الرمضانية لهذا العام تخليدا لذكري المرحوم ماجد الزياني أحد قدامى الأعضاء ومن أكبر الداعمين للنادي طوال حياته.

ويشهد اليوم الأول إقامة مباراتان قويتان يلتقي في الأولى الدوليان السابقان عبد اللطيف محمد أحمد وخالد ناس مع الثنائي المتفاهم أحمد جعفر ونالين شوبكابا، وفي اللقاء الثاني يتقابل الثنائي سلمان حسن وناصر خنجي مع الثنائي أحمد جناحي وخالد جناحي.

وقد أشاد رئيس نادي البحرين للتنس السيد خميس محمد المقلة بمواصلة شركة إستثمارات الزياني رعاية هذا البطولة سنويا وتوفير كل عوامل النجاح لها.
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م.ح.

بنا 1158 جمت 18/05/2018


عدد القراءات : 28         اخر تحديث : 2018/05/18 - 14 : 04 PM
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