بعد حادث غرق الشاب.. وقف نشاط السباحة في الصالة الرياضية وسمو الشيخ ناصر بن حمد يوجه بمتابعة اشتراطات الصحة والسلامة في جميع المسابح التابعة للأندية الصحية المنامة في 18 مايو / بنا / تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية باهتمام بالغ حادثة غرق الشاب البحريني في احدى برك السباحة التابعة لأحدى الصالات الرياضية الخاصة في منطقة الرفاع وذلك في اطار حرص سموه على متابعة كافة الامور التي أدت الى حالة الوفاة.



ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة بمتابعة كافة تفاصيل الحادث المؤسف واخذ الاجراءات الادارية اللازمة لذلك.



كما وجه سموه سعادة وزير شئون الشباب والرياضة الى التواصل مع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة لأخذ الاجراءات اللازمة لإيقاف نشاط السباحة في النادي الرياضي الذي وقعت فيه الحادثة الى حين انتهاء المختصين في وزارة الداخلة من التحقيق في الحادث واعلان نتائج التحقيق. كما وجه سموه بضرورة التأكد من تطبيق النادي المذكور لاشتراطات الصحة والسلامة في المسبح. كما وجه سموه بمراجعة اشتراطات الصحة والسلامة في برك السباحة والتأكد من مواصفاتها وتطبيقها بصورة كافية لضمان سلامة مرتادي المسابح وعدم وقوع حوادث مؤسفة.



كما وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وزارة شئون الشباب والرياضة للتأكيد على كافة المنشآت التي تتضمن مسابح بضرورة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والتي من ابرزها وجود منصة الانقاذ والمنقذ المتدرب بصورة متميزة ومسعف مختص ومعدات الاسعافات الاولية بالإضافة الى مراجعة الاشتراطات بما يتوافق مع المرحلة الحالية والتي تضمن سلامة المرتادين وعدم وقوع حوادث مؤسفة.



وفور صدور توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تواصل سعادة وزير شئون الشباب والرياضة مع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة من أجل تنفيذ توجيهات سموه حيث تم اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لإيقاف نشاط السباحة في النادي الذي وقعت فيه الحادثة لحين الانتهاء من تحقيقات وزارة الداخلية واصدار النتائج بالإضافة الى توجيه كوادر الوزارتين لمتابعة اشتراطات الامن والسلامة في المسبح المذكور وبقية المسابح في المملكة والتأكد من توافرها.



كما حرصت كوادر وزارة شئون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثلين من وزارة الداخلية على متابعة توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وزيارة النادي المذكور وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات المتخذة. وكذلك التأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المتواجدة في المسبح ومطابقتها مع الاشتراطات الفنية للأمن والسلامة ايضا.



ع.ر/م.ح.



بنا 1147 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/18 - 00 : 03 PM