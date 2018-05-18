بلدية المحرق تفتتح حديقة الحد بمجمع (109).. وستفتح حديقة أخري بمجمع (112) قريباً المنامة في 18 مايو / بنا / افتتح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندس عاصم عبد اللطيف عبدالله وممثل الدائرة الثامنة بمجلس المحرق البلدي يوسف أحمد الذوادي حديقة الحد بمجمع (109).

وأكد المدير العام أن البلدية حريصة على أن تكون مشاريعها التنموية تهدف لتقديم أفضل الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين، وإيماناً منها بأهمية توفير الحدائق والمساحات الخضراء المفتوحة لمختلف شرائح المجتمع لتكون متنفساً عائلياً متكاملاًومرفقاً من المرافق المحققة للتنمية المستدامة في المملكة فقد تم إنشاء حديقة الحد بمجمع (109) حيث تصل مساحتها الإجمالية إلى (1400) متر مربع، وتتكون من ملعب كرة قدم جانبي ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى ساحة لعب للأطفال تقع في وسط الحديقة، وغرفة للحراسة وجلسات جانبية لمرتادي الحديقة.



ونوه بأن تلك المشاريع تأتي بدعم من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف وبمتابعة حثيثة من قبل الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات.



من جانبه، أشار العضو البلدي إلى أن بلدية المحرق ماضية في تقديم مجموعه من المشاريع الحيوية في الفترة القادمة الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء من حدائق ومنتزهات وتجميل الشوارع والميادين العامة، كما سيتم قريباً افتتاح حديقة الحد بمجمع (112)، وإعادة تأهيل ملاعب كرة القدم بحديقتي حسان بن ثابت وقلالي.



كما أشاد الذوادي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للمسئولين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بسرعة تلبية وتنفيذ المشاريع الخدمية في منطقة الحد، مشيداً في ذات الوقت بسعي البلدية ودور الوزارة لتقديم أفضل الخطط والبرامج التنموية والتطويرية لخدمة أهالي الحد.



وأكد أن التنسيق المستمر والتعاون البناء مع الجهاز التنفيذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بإنشاء وصيانة الحدائق، كما أثمر عن تلبية احتياجات المناطق مع الخدمات البلدية الأساسية.





م.ح.



بنا 1138 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/18 - 05 : 03 PM