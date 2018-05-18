أمانة العاصمة تزين اهم التقاطعات بالإنارة الليلية بمناسبة شهر رمضان الكريم المنامة في 18 مايو/ بنا / قامت أمانة العاصمة بتزيين الشوارع والنصب التذكارية في المنطقة بالإنارة الليلية ومصابيح الزينة وذلك ابتهالا بقدوم شهر رمضان المبارك في إطار حرصها المستمر على مشاركة المواطنين كافة المناسبات الدينية العزيزة على قلوب الجميع.

وقد ركزت أمانة العاصمة على ابراز المجسمات والنصب التذكارية والنوافير في الشوارع الرئيسية والتقاطعات بأنواع مختلفة من شبكات الانارة الليلية لإعطاء الشهر الكريم طابعا جماليا وشعبيا متميزا، حيث تم تزيين تقاطع السيف وتقاطع الفاروق وجسري المشاة بشارع الملك فيصل وشارع الفاتح.



واوضحت الأمانة انها مستمرة في اعمال الزراعة التجميلية في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الى جانب الحدائق العامة والمنتزهات لما لها من دور في تحسين الظروف البيئية وتجميل المنطقة وإعطاء الطابع الجميل وتحسين نوعية الهواء والتقليل من المناطق الحرارية.





ع.ر/م.ح.



بنا 1105 جمت 18/05/2018



عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/18 - 03 : 03 PM