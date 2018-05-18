السعودية تدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث غزة جنيف في 18 مايو / بنا / أدانت السعودية بشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل حالياً من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الذي تسبب مؤخرا في سقوط العديد من الشهداء وإصابة الكثير من الأبرياء المدنيين.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن السفير عبد العزيز الواصل في كلمة بلاده خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، تأكيده على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وفق للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعا المجتمع الدولي للقيام بما يجب القيام به وبذل كافة الجهود للوقف الفوري للعنف والقتل ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة قوة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل على إنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات وعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وأضاف أن السعودية أعربت بكل وضوح عن رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها الى القدس وأن هذه الخطوة تمثل انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وقد حذرت السعودية من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحقه في العيش بحرية وكرامة والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة.



ودعا جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتبني القرار المطروح أمام المجلس الذي يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بتوافق الآراء.





م.ح.



بنا 1104 جمت 18/05/2018



عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/18 - 58 : 02 PM