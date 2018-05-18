وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتسلم دعماً مالياً لتجهيز قسم العلاج الطبيعي وتشخيص الإعاقة المنامة في 18 مايو/ بنا / تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والأهلي، ومساندة للجهود الحكومية على صعيد التنمية الاجتماعية، قدمت كل من السيدة هما بوشهري والسيدة أختر كازروني، دعماً مالياً للوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، وذلك للمساهمة في تجهيز قسم العلاج الطبيعي "وحدة التمارين العالمية" في مركز عبد الله بن علي كانو لتقييم وتشخيص الإعاقة بمجمع الإعاقة الشامل منطقة عالي، وذلك من ريع سوق شهرزاد الخيري.



ويهدف سوق شهرزاد الخيري السنوي الذي تنظمه مجموعة من سيدات الأعمال إلى دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تنمية المجتمع، حيث يتم التبرع بعوائد السوق الخيري المتحققة من المبيعات إلى المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.



وبهذه المناسبة، أشادت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، بمبادرة سيدات الأعمال على تقديمهن هذا الدعم، موضحة آليات صرف الدعم المالي المقدم من قبلهن لدعم مشروع "وحدة التمارين العالمية" المزمع إنشاؤه في مجمع الإعاقة الشامل، منوهة في الوقت ذاته بالمسؤولية المجتمعية القائمة على مبدأ الشراكة والتعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي لتنفيذ المشروعات والمبادرات التنموية، وذلك لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للفئات المستهدفة من المواطنين.



من جانبهما أكدت كل من السيدة هما بوشهري والسيدة أختر كازروني حرصهما على مواصلة أعمال الخير والعطاء لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع البحريني، مشيدتان بما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مشاريع وبرامج تنموية تخدم مختلف فئات المجتمع.







ع.ر/م.ح.



بنا 1033 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/18 - 42 : 01 PM