محافظ العاصمة يفتتح معرض الفنانة نسيم جواد المتخصص بالمجوهرات اليدوية

المنامة في 18 مايو/ بنا / افتتح معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة المعرض الشخصي للمجوهرات المصنوعة يدوياً تحت شعار "خالياً من العيوب" للفنانة نسيم جواد حيث شمل المعرض آخر تصاميمها للمصوغات الفضية.

وأكد معاليه أن تشجيع محافظة العاصمة لمعارض الموهوبين يسهم في مجال الاستثمار الفني وتبادل الخبرات والمهارات والابتكارات بالإضافة الى تشجيع الشراكة مع بيوت الخبرة العالمية بهدف تطوير تجربة البحرين في مجال الفن والابداع بوصفه من أهم الوسائل المفيدة في تنمية طاقات الإنسان وحرية تفكيره وعمق تأمله ودقة ملاحظته.



وأوضح معاليه بإن مثل هذه المعارض تساعد في اكتشاف المواهب التي تحتضنها البحرين، كما نوه على الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه المعارض في الترويج للعاصمة المنامة لاحتضانها مركزا بارزاً في عالم التصاميم والمصوغات بأنواعها، معرباً معاليه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على المعرض.











ع.ر/م.ح.



بنا 1032 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/18 - 41 : 01 PM