لدى استقباله الباحث محمد الكواري.. معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد: مملكة البحرين تعتز بأبنائها الباحثين والأكاديميين

المنامة في 18 مايو/ بنا / استقبل معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مكتبه اليوم الدكتور محمد عبدالله ماجد الكواري الذي أهدى معاليه نسخة من أطروحته لدكتوراه الفلسفة في القانون العام بعنوان (الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية على الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين – دراسة تحليلية مقارنة).

وخلال اللقاء هنأ معاليه الدكتور الكواري بحصوله على درجة الدكتوراه من جامعة البحرين بتقدير جيد جدَّا، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا في الوقت نفسه اعتزاز مملكة البحرين بأبنائها الباحثين والأكاديميين في مختلف المجالات والميادين العلمية والمعرفية.



من جانبه أعرب الدكتور الكواري عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، مشيدًا بما يمثله معاليه من مرجعية وطنية مهمة في المجال العدلي والقانوني والإداري في مملكة البحرين.





ع.ر/م.ح.



بنا 1030 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/18 - 40 : 01 PM