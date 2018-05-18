الكويت تندد بشلل المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني

جنيف في 18 مايو / بنا / نددت الكويت اليوم بما وصفته بحالة الشلل المؤسفة التي أصابت المجتمع الدولي في تعامله مع جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف جمال الغنيم امام دورة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الخاصة بمناقشة الاوضاع في الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث أكد في كلمته ان "اسرائيل تمارس كل الانتهاكات دون اكتراث لعبارات التنديد والإدانة التي تتردد في المحافل الدولية".



واعرب عن اسف الكويت الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن "حتى من اعتماد مسودة بيان يدعو لإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاسبة مرتكبيها"، مشددا على ضرورة تحرك كافة آليات الأمم المتحدة على وجه السرعة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة واولها مجلس حقوق الإنسان.



وأكد ان الكويت "ستستمر في تقديم كل الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس".



وشدد على اهمية "استذكار أن شعوب العالم تنتظر من أعضاء مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان القيام بإجراءات جادة لتعزيز ولصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ثم فإن الكويت ترى ان مصداقية المجلس اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى". وتابع "من هذا المنطلق فلابد لهذا المجلس أن يرسل رسالة قوية وواضحة يدعو فيها للكف عن انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإلى احترام العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة وتأكيد مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وإلا فإن الكارثة التي أمامنا ستتوسع وستطال نيرانها السلم والأمن الدوليين".



وحذر من "ان التخاذل في هذا الامر سيؤدي الى فقدان الأجهزة ومؤسسات الشرعية الدولية التي أنيط بها مسألة حفظ الأمن والسلم الدوليين شرعيتها ومصداقيتها".



واكد ان الكويت تدين وبأشد العبارات الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة قمع مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية والذي تميز بالإفراط في استخدام القوة والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرا الى "إن الأعمال الاجرامية والعدوانية الاسرائيلية في قطاع غزة والتي راح ضحيتها حوالي 64 قتيلا وآلاف الجرحى ما هي سوى حلقة جديدة من سلسلة المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".







م.ح.



بنا 1027 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/18 - 39 : 01 PM