بعد نجاحها في نقل البريد الإلكتروني إلى "السحابة الوطنية".. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد الاستمرار في مواكبة التطورات التقنية

المنامة في 18 مايو / بنا / حققت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تميزاً جديداً على صعيد الارتقاء بمستوى الأداء في مجال تقنية المعلومات، حيث تمكنت إدارة نظم المعلومات في الوزارة من نقل البريد الإلكتروني لكافة موظفي الوزارة إلى المشروع الوطني الإلكتروني "السحابة الوطنية"، وذلك بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

ويأتي هذا الإنجاز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد إعلان هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إبريل من العام 2017، عن تدشين مشروع يهدف إلى نقل البريد الإلكتروني الحكومي إلى السحابة الوطنية، بالشراكة مع "مايكروسوفت"، وذلك من خلال تطوير منصة إلكترونية تضم جميع الجهات الحكومية تحت مظلة وبنية تحتية موحدة، تعمل بأحدث وأسرع التقنيات العالمية المشابهة لما تقدمه الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت والتي توفر بدورها خدمات سحابية فريدة من نوعها تتضمن خدمة البريد الإلكتروني.



وبهذه المناسبة، أكد مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة السيد راشد محمد المدني، إن مشروع الانتقال الكامل إلى السحابة الوطنية، يعد واحداً من أبرز المشاريع الوطنية التي تم تطويرها استجابة لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، حول إعادة صياغة السياسات الحكومية المتعلقة باستضافة الأنظمة الحكومية بما يتناسب مع التوجه العالمي الجديد في الحوسبة السحابية والتي أثبتت جدواها في خفض النفقات وتقليص الميزانيات الموجهة لقطاع تقنية المعلومات نتيجة للتحديات الاقتصادية وتصاعد تكاليف تقنية المعلومات.



وأشار المدني إلى أن المشروع الالكتروني الوطني، سيسهم في تقليل المخاطر الأمنية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، فضلاً عن تمكين الموظفين من تقديم خدمات مرنة ومتطورة وموثوقة، موجهاً الشكر والتقدير إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان على دعمه وتشجيعه الدائمين، وكذلك على كافة العاملين في إدارة تقنية المعلومات بالوزارة على جهودهم البارزة ومثابرتهم في إيجاد الحلول التقنية لأية مشاكل تعترض إنجاز المشروع.













ع.ر/م.ح.



بنا 0959 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/18 - 03 : 01 PM