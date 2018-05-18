وزير التربية يطلع على إجراءات حصول كلية الطب بجامعة الخليج العربي على الاعتماد الأكاديمي من اللجنة الأمريكية لاعتماد مؤسسات الطب الخارجية المنامة في 18 مايو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بمكتبه بديوان الوزارة الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي.

وتم خلال اللقاء بحث اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص حصول كلية الطب بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي للجنة الوطنية الأمريكية لاعتماد مؤسسات الطب الخارجية.



وأشاد الوزير بما يبذله رئيس الجامعة من جهود في هذا الشأن، مؤكدا أهمية الحصول على مثل هذا الاعتماد المهم على الصعيد المؤسسي والطلابي، والذي يمكن خريجي كلية الطب بالجامعة من مواصلة دراساتهم العليا في المجال الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومتمنيا للجامعة المزيد من التوفيق في مسيرتها العلمية، بما يعود بالخير على طلبة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.





م.ح.



بنا 0740 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/18 - 07 : 11 AM