كوريا الجنوبية تأمل بالتزام جارتها الشمالية بتحسين العلاقات الثنائية

سيول في 18 مايو/ بنا / أعربت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية لا تزال ملتزمة بتحسين العلاقات الثنائية بين الجانبين.



وصرح المتحدث باسم وزارة التوحيد بكوريا الجنوبية بايك تاي هيون اليوم إن بلاده تتوقع أن تلتزم بيونغ يانغ بالاتفاقيات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن خلال قمتهما الشهر الماضي.



وكانت كوريا الشمالية ألغت مؤخرا اجتماعا رفيع المستوى مع كوريا الجنوبية وهددت بإلغاء القمة التاريخية المقررة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب اجراء مناورات عسكرية بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، .





م.ح.



بنا 0708 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/18 - 15 : 10 AM