Friday   18 May 2018  
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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/05/18 - 39 : 09 AM

المنامة في 18 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/ بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد: جلالة الملك يستقبل كبار المسؤولين والسفراء رافعين التهاني بحلول رمضان

/ جلالة الملك يستقبل السفير الإماراتي ويشيد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين

/ وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطورات الأوضاع في دولة فلسطين

/ وزير العمل يرعى مؤتمر الشراكة المجتمعية والعمل الخيري

/ تمتد على مساحة 740 هكتارًا: مدينة «سلمان» الأكبر والأكثر تطورًا في تاريخ الإسكان

/ شركة مزاد تطرح مجموعة جديدة من أرقام لوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة‎ غدا

/ (المعلومات) تعقد اجتماعا مع الجهات الحكومية لاستعراض التوجه الحكومي المستقبلي مع (مايكروسوفت)

/ ديار المحرق تستقبل وفدا صينيا تجاريا رفيع المستوى للاطلاع على أبرز مشاريع المخطط الرئيسي

/ شركة مطار البحرين تحصل على شهادة الاعتماد في برنامج ثقة لأمن المعلومات

/ وزراء الخارجية العرب يجمعون: القرار الأمريكي بنقل سفارتهم إلى القدس.. باطل ولاغٍ

/ "منظمة الطيران المدني" تناقش التعديات القطرية على الطائرات المدنية الإماراتية

/ عباس يتغيب عن القمة الإسلامية الطارئة بشأن القدس في إسطنبول

/ غـارات إسـرائـيـلـيـة عـلـى قـطـاع غـــزة.

/ اســتــمــرار الاحـتـجـاجـات فـي كـازرون الإيـرانـيـة

/ ميرسك الدنماركية تعلن وقف أنشطتها في إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية

/ أنـور إبـراهـيـم يـرجـح إيـداع رئـيـس الـوزراء الـسـابـق نجـيـب رزاق الـسـجـن

/ كوريا الجنوبية ستلعب دور الوسيط لإزالة الشكوك بشأن قمة ترامب وكيم





م.ح.

بنا 0636 جمت 18/05/2018


عدد القراءات : 13         اخر تحديث : 2018/05/18 - 39 : 09 AM
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