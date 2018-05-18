مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2018/05/18 - 39 : 09 AM
المنامة في 18 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/ بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد: جلالة الملك يستقبل كبار المسؤولين والسفراء رافعين التهاني بحلول رمضان
/ جلالة الملك يستقبل السفير الإماراتي ويشيد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين
/ وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطورات الأوضاع في دولة فلسطين
/ وزير العمل يرعى مؤتمر الشراكة المجتمعية والعمل الخيري
/ تمتد على مساحة 740 هكتارًا: مدينة «سلمان» الأكبر والأكثر تطورًا في تاريخ الإسكان
/ شركة مزاد تطرح مجموعة جديدة من أرقام لوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة غدا
/ (المعلومات) تعقد اجتماعا مع الجهات الحكومية لاستعراض التوجه الحكومي المستقبلي مع (مايكروسوفت)
/ ديار المحرق تستقبل وفدا صينيا تجاريا رفيع المستوى للاطلاع على أبرز مشاريع المخطط الرئيسي
/ شركة مطار البحرين تحصل على شهادة الاعتماد في برنامج ثقة لأمن المعلومات
/ وزراء الخارجية العرب يجمعون: القرار الأمريكي بنقل سفارتهم إلى القدس.. باطل ولاغٍ
/ "منظمة الطيران المدني" تناقش التعديات القطرية على الطائرات المدنية الإماراتية
/ عباس يتغيب عن القمة الإسلامية الطارئة بشأن القدس في إسطنبول
/ غـارات إسـرائـيـلـيـة عـلـى قـطـاع غـــزة.
/ اســتــمــرار الاحـتـجـاجـات فـي كـازرون الإيـرانـيـة
/ ميرسك الدنماركية تعلن وقف أنشطتها في إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية
/ أنـور إبـراهـيـم يـرجـح إيـداع رئـيـس الـوزراء الـسـابـق نجـيـب رزاق الـسـجـن
/ كوريا الجنوبية ستلعب دور الوسيط لإزالة الشكوك بشأن قمة ترامب وكيم
م.ح.
بنا 0636 جمت 18/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/18 - 39 : 09 AM