مطالعات الصحف في مملكة البحرين

المنامة في 18 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/ بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد: جلالة الملك يستقبل كبار المسؤولين والسفراء رافعين التهاني بحلول رمضان



/ جلالة الملك يستقبل السفير الإماراتي ويشيد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين



/ وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطورات الأوضاع في دولة فلسطين



/ وزير العمل يرعى مؤتمر الشراكة المجتمعية والعمل الخيري



/ تمتد على مساحة 740 هكتارًا: مدينة «سلمان» الأكبر والأكثر تطورًا في تاريخ الإسكان



/ شركة مزاد تطرح مجموعة جديدة من أرقام لوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة‎ غدا



/ (المعلومات) تعقد اجتماعا مع الجهات الحكومية لاستعراض التوجه الحكومي المستقبلي مع (مايكروسوفت)



/ ديار المحرق تستقبل وفدا صينيا تجاريا رفيع المستوى للاطلاع على أبرز مشاريع المخطط الرئيسي



/ شركة مطار البحرين تحصل على شهادة الاعتماد في برنامج ثقة لأمن المعلومات



/ وزراء الخارجية العرب يجمعون: القرار الأمريكي بنقل سفارتهم إلى القدس.. باطل ولاغٍ



/ "منظمة الطيران المدني" تناقش التعديات القطرية على الطائرات المدنية الإماراتية



/ عباس يتغيب عن القمة الإسلامية الطارئة بشأن القدس في إسطنبول



/ غـارات إسـرائـيـلـيـة عـلـى قـطـاع غـــزة.



/ اســتــمــرار الاحـتـجـاجـات فـي كـازرون الإيـرانـيـة



/ ميرسك الدنماركية تعلن وقف أنشطتها في إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية



/ أنـور إبـراهـيـم يـرجـح إيـداع رئـيـس الـوزراء الـسـابـق نجـيـب رزاق الـسـجـن



/ كوريا الجنوبية ستلعب دور الوسيط لإزالة الشكوك بشأن قمة ترامب وكيم











م.ح.



بنا 0636 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/18 - 39 : 09 AM