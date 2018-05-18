الطقس في مملكة البحرين اليوم: معتدل وغائم جزئياً أحياناً

المنامة في 18 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل ولكنه غائم جزئيا أحيانا.

الرياح: شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 70 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.



ع.ر/م.ح.



بنا 0609 جمت 18/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/18 - 13 : 09 AM