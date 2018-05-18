جلالة الملك المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المنامة في 18 مايو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وقد جرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بوافر اليمن والخير والبركات.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 2124 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/18 - 29 : 12 AM