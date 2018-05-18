منظمة الطيران المدني الدولي تناقش التعديات القطرية للطائرات المدنية الإماراتية المنامة في 18 مايو/ بنا / ناقشت جلسة منظمة الطيران المدني الدولي التعديات القطرية صباح اليوم الخميس والشكوى المتعلقة بتهديد المقاتلات القطرية للطائرات المدنية الإماراتية، واستعرض المجلس بالأدلة التعديات خلال الجلسة والتجاوزات القطرية ومدى تأثيرها على سلامة النقل الجوي وقد مثل مملكة البحرين سعادة السيد محمد ثامر الكعبي وكيل شؤون الطيران المدني حيث أوضح للمجلس ما قامت به دولة قطر في اقليم البحرين لمعلومات الطيران من تجاوزات على الرغم من قيام البحرين بتزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بخطط الطيران للطائرات الاماراتية وتأثيرها على سلامة الطائرات والأشخاص الذين على متنها دون مبرر منطقي لهذا السلوك المتهور.

كما اطلع الاجتماع على عرض يحتوي أدلة مرأيه عن تعدي المقاتلات القطرية.



وقد أوصى المجلس :

احترام الدول للمعاهدات الدولية خاصة معاهدة شيكاغو ٤٤ ،وعدم قيام طائراتها العسكرية المقاتلة بتعريض سلامة الطيران للخطر.

حث الدول على التعاون والتنسيق فيما بينها لضمان سلامة الطيران المدني

تكليف المكتب الإقليمي بالقاهرة دعم الدول لإيجاد حلول فنية تعزز التنسيق العسكري والمدني

يولي المجلس أهمية قصوى لسلامة الطيران المدني ويحث الدول الأعضاء على التعاون والتنسيق فيما بينها لتحقيق هذا الهدف.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 2107 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/18 - 13 : 12 AM