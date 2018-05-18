القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الامارات تعلن استشهاد أحد أبطالها البواسل المشارك في عملية " إعادة الأمل"

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2018/05/17 - 37 : 11 PM
أبوظبي في 17 مايو / بنا / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الرقيب سعيد محمد الهاجري أحد ابطالها البواسل المشارك في عملية " إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن .
وذكرت وكالة انباء الامارات ان القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بتعازيها و مواساتها إلى ذوي الشهيد .. سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
ع ذ
بنا 2029 جمت 17/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/18 - 17 : 12 AM