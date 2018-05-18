جلالة الملك المفدى يستقبل سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين المنامة في 17 مايو/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث نقل الى جلالته تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم الى جلالته بموفور الصحة و السعادة.



كما رفع سعادة سفير دولة الإمارات لدى المملكة أسمي آيات التهاني والتبريكات الى مقام جلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات.



وقد بادل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه سعادة سفير دولة الإمارات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيدا جلالته بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشهده من تطور مستمر في شتى المجالات في ظل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط متميزة وحرص متبادل على تنمية العلاقات لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 2019 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/17 - 35 : 11 PM