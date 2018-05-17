سمو ولي العهد يتلقى مزيداً من برقيات التهاني بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية الجديدة "مدينة سلمان"‎ المنامة في 17 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مزيداً من برقيات التهاني من عدد من المسؤولين والمواطنين بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان"، لمساهمات سمو ولي العهد الجليلة في بناء ونهضة المجتمع البحريني، ودور سموه الحيوي والبناء في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم لأبناء سموه المواطنين.



فقد تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة من كل من:



معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للشئون الإسلامية .



معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية .



معالي الشيخة الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس ادارة مدرسة بيان البحرين .



معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة - وزير النفط - رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو).



سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.



سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة.



سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك.



سعادة الدكتور صباح بن حمد آل خليفة الأمين العام للمحكمة الدستورية.



سعادة السفير عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين.



رئيس وأعضاء وموظفي المجلس البلدي للمنطقة الشمالية .



رئيس واعضاء ومنتسبي مجلس امانة العاصمة.



السيد محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة.



السيد عارف صالح جمشير.



المهندس مازن احمد العمران - جمعية المكاتب الهندسية البحرينية.



السيد علي زيد مرهون - مدرسة الدراز الاعدادية للبنين.



السيد سعد حميد آل نوح.



السيد جاسم محمد الموسوي.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1942 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/17 - 46 : 10 PM