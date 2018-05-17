سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة شكر من وزير الإسكان‎ المنامة في 17 مايو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رسالة شكر من المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان، بمناسبة تفضل سموه بحضور حفل افتتاح مدينة سلمان الذي أقيم تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.



وأكد الوزير الحمر أن هذه الانجاز الكبير المتمثل في افتتاح مدينة سلمان لم يكن ليأتي لولا الدعم الكبير وتوجيهات سمو رئيس الوزراء المستمرة لكل ما يتعلق بشئون قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة، وذلك منذ انطلاقة مسيرة الاسكان في مملكة البحرين.



وقال إن توجيهات سموه الكريمة ذللت كافة التحديات لتنفيذ رؤية الحكومة الموقرة برئاسة سموه لتحقيق هذا التقدم في نسب الانجاز سواء على صعيد مدينة سلمان أو مدن البحرين الجديدة التي تشيدها وزارة الاسكان.



وأكد التزام وزارة الاسكان بمواصلة العمل من أجل تحقيق كافة الالتزامات الاسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة والسعي نحو ايجاد الحلول والخيارات الاسكانية أمام المواطنين انطلاقا من توجيهات سموه في هذا الخصوص، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يسدد على طريق الخير خطاه.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1926 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/17 - 34 : 10 PM