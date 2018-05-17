مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية يطلق حملة مساعدات غذائية للعائلات السورية واللبنانية بيروت في 17 مايو / بنا / أطلق "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في بيروت اليوم، حملة توزيع مواد غذائية للنازحين السوريين في لبنان والمستحقين من العائلات اللبنانية المحتاجة، بحضور وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين معين المرعبي والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري إلى جانب مدير مكتب "مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية" في لبنان فهد صالح القناص ، بحسب وكالة الأنباء السعودية .



واطلع بخاري على الخطة الإستراتيجية التي أعدها المركز لتنفيذ الحملة التي انطلقت مع بداية شهر رمضان، وتستهدف الأسر السورية النازحة والمتضررة من الحرب الدائرة في سوريا، في كافة الاراضي اللبنانية، ابتداء من العائلات الأشد فقرا ً بالإضافة إلى الأسر اللبنانية المحتاجة.



وقد عبّر الوزير المرعبي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده والشعب السعودي الكريم لكل ما تقدّمه المملكة من مساعدات إنسانية للمحتاجين حول العالم بأسره دون تمييز" ، مشددا على أنّ مملكة الانسانية، تبلسم جراح الشعب السوري المكلوم، منذ بداية الأزمة في بلاده وتمدّ يد العون للمجتمعات اللبنانية المضيفة، عبر ما تقدمه من مساعدات في مجال التغذية والمأوى والتعليم والاستشفاء".





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1757 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/17 - 08 : 09 PM