شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات تطرح مجموعة جديدة من أرقام لوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة‎ المنامة في 17 مايو / بنا / أعلنت شركة "مزاد" بالتعاون مع الشركة "العربية للمزادات" عن طرح مجموعة من فئة الأرقام الجديدة للوحات السيارات الخاصة بأسعار ثابتة وإتاحتها للراغبين في اقتنائها عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزادات http://www.arabian.auction/



أو التطبيق الخاص عبر الهواتف النقالة: Arabian Auction وذلك مساء يوم السبت الموافق 19 مايو ابتداءً من الساعة التاسعة مساء ويستمر العرض حتى نفاد الكمية المطروحة منها.

ويأتي هذا العرض مواصلة لنشاط الشركة في طرح الأرقام من الفئة الجديدة للوحات السيارات الخاصة واتاحة الفرصة امام الجميع لاقتنائها خاصة بعد نجاح الطرح الأول للأرقام بالأسعار الثابتة ، كما إن اسعار هذه الارقام المصنفة كمميزة وشبه مميزة ستكون في متناول الجميع.

وعلى الراغبين في اقتناء هذه الفئات من الأرقام التسجيل على الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص على الهواتف النقالة وسيتم اصدار شهادة ملكية للمشتري بعد سداد المبلغ.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1556 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/17 - 58 : 06 PM