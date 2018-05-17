جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك مع ملوك ورؤساء عدد من الدول الشقيقة

المنامة في 17 مايو / بنا / جرت اتصالات هاتفية هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من اخوانه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة و صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود .



وقد جرى خلال الاتصالات تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مملكة البحرين والدول الشقيقة والامة العربية والاسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.





خ.ب/ع ذ



بنا 1339 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/17 - 44 : 04 PM