الوزير ميرزا يستقبل سفير اليابان الجديد لدى المملكة المنامة في 17 مايو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه سعادة السيد هيديكي ايتو سفير اليابان المعتمد لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مشيداً بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، متمنياً للسفير كل التوفيق والسداد في مهام عمله.



واستعرض الوزير مع السفير الياباني أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المجالات، حيث قام الوزير بتقديم عرض مرئي عن مشاريع هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة بما فيها الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وبعض المشاريع المهمة كمشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميغاوات وفرص الاستثمار المتاحة للشركات اليابانية في هذا المشروع والمشاريع الاخرى.



من جانبه أعرب السفير الياباني عن بالغ سروره للاطلاع على مثل هذا التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وأبدى رغبة الشركات اليابانية للمشاركة في هذه المشاريع بحسب الفرص الممكنة وكذلك تفعيل المزيد من التعاون في تلك المجالات، وتقدم بجزيل شكره وتقديره للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة مؤكداً استعداده لتعزيز هذا التعاون القائم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.



خ.ب/خ.س



بنا 1258 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/17 - 24 : 04 PM