كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء مجزرة غزة

سيئول في 17 مايو/ بنا / أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن أملها اليوم الخميس في التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي استشهد فيها عشرات المحتجين الفلسطينيين بسبب استخدام إسرائيل للقوة.



واشارت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان نقلا عن وكالة انباء يونهاب الى استشهاد 62 فلسطينيا واصابة أكثر من 3 آلاف آخرين خلال المسيرة التي استمرت لمدة يومين وبدأت في قطاع غزة ، وتزامنت مع الافتتاح المثير للجدل للسفارة الأمريكية الجديدة في القدس المحتلة ، داعية الى التعاون مع حملة المجتمع الدولي لإحلال سلام دائم على أساس حل الدولتين.





خ.س



بنا 1243 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/17 - 50 : 03 PM