تقديم طلبات الالتحاق بجامعة البحرين تبدأ الأحد.. والطلبات إلكترونية لجميع الطلبة عدا المتخرجين بمدارس خارج المملكة

المنامة في 17 مايو / بنا / أعلنت جامعة البحرين أن التقدّم بطلبات الالتحاق ببرامج المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والدبلوم المشارك) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2019م سيبدأ يوم الأحد 20 مايو ، ويستمر إلى يوم 31 من الشهر.



ونبهت عمادة القبول والتسجيل إلى أن تقديم الطلبات سيكون عن طريق النظام الإلكتروني الذي سيكون متاحًا من العاشرة صباحاً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية على الرابط bahrain.bh.



واستثنت العمادة الطلبة المتخرجين في مدارس خارج مملكة البحرين من تقديم طلب الالتحاق إلكترونيا، ودعتهم إلى الحضور شخصيا لمبنى العمادة في الحرم الجامعي بالصخير لتقديم الأوراق، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً خلال فترة التقديم التي ستستمر إلى يوم 31 مايو .



وفيما يتعلق بمتطلبات التقديم والأوراق الثبوتية نبهت العمادة إلى أهمية مراجعة شروط التقدّم المنشورة على الموقع الإلكتروني لجامعة البحرين، ومراعاتها واستكمالها لإمضاء طلب الالتحاق.



ودعت عمادة القبول والتسجيل الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل بمركز الاتصال 17435333، في أيام وفترة الدوام الرسمي المعتمد لشهر رمضان المبارك من الثامنة صباحًا إلى الثانية ظهرًا.





خ.ب/خ.س



بنا 1203 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/17 - 18 : 03 PM