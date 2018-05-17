سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من سمو امير دولة الكويت الشقيقة

المنامة في 17 مايو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية سموه المعزية لسمو امير دولة الكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح ، اعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الاخوية الطيبة ، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة.



خ.ب/خ.س



بنا 1206 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/17 - 16 : 03 PM