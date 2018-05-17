سمو رئيس الوزراء يقدم التعازي بوفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله‎

المنامة في 17 مايو / بنا / قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة إلى مجلس معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، حيث قدم سموه صادق التعازي والمواساة الى أشقاء ونجل معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة طيب الله ثراه في وفاة فقيدهم .



وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن خالص تعازي سموه لأشقاء ونجل الفقيد، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات الفقيد وما قدمه في خدمة وطنه من خلال المناصب التي تقلدها في الحكومة ، مؤكدا سموه أن الفقيد كان من رجالات الوطن المخلصين الذين بذلوا وأعطوا ولهم دورهم في المسيرة الوطنية.



وقد أعرب أشقاء ونجل الفقيد عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تعازي سموه ومواساته في وفاة فقيدهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديمه ذخراً وسنداً لمملكة البحرين وشعبها الكريم.





خ.ب/خ.س



بنا 1142 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/17 - 55 : 02 PM