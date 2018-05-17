وكيل شئون الاشغال الخياط والنائب الغانم في زيارة ميدانية لخامسة الجنوبية

المنامة في 17 مايو/ بنا / قام وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بزيارة تفقدية للدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، يرافقه سعادة النائب خليفة عبدالله الغانم ممثل الدائرة، وبحضور عدد من المهندسين بالوزارة.



وفي بداية الزيارة أكد المهندس أحمد الخياط أن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تولي جميع مناطق المملكة الاهتمام لتطويرها، ضمن خططها الساعية للنهوض بجميع المناطق والقرى ، كما أثنى على الدور البارز لممثلي الشعب في تلمس احتياجاتهم والعمل على متابعتها وإيصالها إلى المسئولين من أجل تذليل العقبات وتقديم أفضل الخدمات إليهم.



من جانبه أشاد النائب خليفة الغانم بتعاون وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وجهود مسئوليها في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من خدمات البنية التحتية في كافة محافظات المملكة، مثنياً على دور وكيل شئون الاشغال المهندس أحمد الخياط في تواصله الدائم ومتابعة طلبات واحتياجات الأهالي.



وخلال الزيارة تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بخطط ومشاريع الوزارة من خلال التطرق إلى الأمور المرتبطة بقطاعي الطرق والصرف الصحي في خامسة الجنوبية، حيث تقدم الغانم بعدد من الطلبات، من ضمنها تحويل عدد من طرق مجمع 903 إلى اتجاه واحد منها طريق رقم 313 و333، وتنظيم المواقف وإعادة تخطيط الطريق رقم 341 أمام مسجد عيسى بن عيسى، وصيانة عدد من الطرق في مجمع 903 منها طريق رقم 371 و373.



كما تطرق سعادة النائب إلى معالجة تجمع مياه الأمطار على طريق 373 بمجمع 903، بالإضافة إلى طلب دراسة إنشاء مدخل على شارع الرفاع من طريق 121 بمجمع 901، ورصف الطرق الترابية بمجمع 901، وتسوية طرق مجمع 901 لحين بدء إنشاء شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.



وأشار م. الخياط إلى أنه سيتم تنفيذ صيانة شاملة لطرق الدائرة الخامسة بالجنوبية تشمل تبليط الممرات والأرصفة وتنظيم مواقف للسيارات، بالإضافة الى رصف الطرق الترابية وذلك حسب توفر الميزانية وبعد إتمام الإجراءات اللازمة التي تشمل موافقة الاجهزة الخدمية على رخصة العمل، كما وجه وكيل شؤون الأشغال إلى تنظيم حركة المرور بالمنطقة عبر دراسة تحويل الطرق المذكورة خلال الزيارة إلى اتجاه واحد لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام المروري.



وفي ختام الزيارة تقدم النائب خليفة الغانم بالشكر لوكيل شئون الاشغال المهندس أحمد الخياط مشيداً بما يقدمه من اهتمام للنهوض بالبنى في المحافظة الجنوبية.







ل.ب/خ.س



بنا 1120 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/05/17 - 27 : 02 PM