قمة إسطنبول تبحث غدا خطوات الدول الإسلامية تجاه القدس اسطنبول في 17 مايو/ بنا / تبحث القمة الإسلامية الطارئة المزمع عقدها في مدينة إسطنبول غدا الجمعة، مواقف وخطوات الدول الإسلامية من أجل الدفاع عن قضية فلسطين والقدس عبر التعاون والتضامن مع الدولة الفلسطينية وشعبها.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الخميس حول قمة منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة، وتحت رعاية الرئيس التركي.



وأشار قالن، نقلا عن وكالة انباء الاناضول، أن القمة الإسلامية ستبحث انتهاك الإدارة الأمريكية للقانون الدولي في نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، والتطورات الخطيرة التي ظهرت بعد قتل الفلسطينيين الأبرياء المشاركين في تظاهرات سلمية في غزة.



وأضاف متحدث الرئاسة "ستشهد القمة الإسلامية الطارئة مناقشة الخطوات الرامية إلى تحريك الرأي العام العالمي من أجل إنهاء المظالم في فلسطين".





خ.س



بنا 1111 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/05/17 - 26 : 03 PM