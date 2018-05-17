مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة يستقبل سفير الامارات

المنامة في 17 مايو / بنا / استقبل مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة صالح عيسى بن هندي سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة.



وفي بداية اللقاء أشاد بن هندي بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتعاون ومصير مشترك في شتى المجالات الامر الذي يتوافق مع الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظهما الله مؤكدا على أهمية زيادة التعاون الشبابي والرياضي وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين الشقيقين.



من جهته أعرب سفير دولة الامارات العربية المتحدة عن تقديره لمستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة على اهتمامه بتنمية العلاقات الإماراتية البحرينية، والارتقاء بها نحو أفاق أرحب من التعاون والتنسيق، مشيدا بالعلاقات الشبابية والرياضية التي تربط بين البلدين الشقيقين.









خ.ب/خ.س



بنا 1059 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/17 - 03 : 02 PM