الوزير حميدان يلتقي رئيس مجلس أمناء صندوق سار الخيري ويشيد بأنشطته

المنامة في 17 مايو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس أمناء صندوق سار الخيري، الدكتور السيد صلاح علوي، بحضور السيد سلمان المحفوظ، وذلك بمكتبه في الوزارة.



وخلال اللقاء، أشاد حميدان بمبادرات صندوق سار الخيري وأنشطته المساهمة في خدمة الأسر المستحقة لمختلف أنواع المساعدات والرعاية الاجتماعية التي يقدمها الصندوق، لافتاً إلى أهمية تعزيز وتنمية العمل الخيري في مملكة البحرين، والذي يعكس ترابط وتماسك المجتمع، مشيراً إلى دعم الوزارة لمختلف أنواع العمل الخيري الذي يصب في مصلحة المجتمع وتنميته على أساس الشراكة المجتمعية.



وفي ذات السياق، تقدم رئيس مجلس أمناء صندوق سار الخيري لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بطلب رعايته لمؤتمر التنمية الاجتماعية الرابع الذي ينظمه الصندوق تحت شعار "الشراكة المجتمعية والعمل الخيري"، في سبتمبر المقبل، حيث أعرب حميدان عن ترحيبه برعاية وحضور المؤتمر، مشيداً بفكرته وأهدافه الرامية إلى النهوض بالعمل الخيري من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في برامج تنمية وتطوير المجتمع المحلي، والعمل على توحيد جهود وإمكانات الجانب الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



من جانبه أشاد السيد علوي، بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال دعم منظمات المجتمع المدني وخاصة الموجهة لتطوير العمل الخيري، مثمناً في ذات الوقت موافقة الوزير على رعاية مؤتمر هذا العام الذي من المؤمل أن يشارك فيه 200 فرد من المهتمين والمتخصصين من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، سوف يساهمون في وضع دراسة ميدانية لواقع العمل الخيري، وبحث سبل تطويره وتنميته.











خ.ب/خ.س



بنا 1044 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/17 - 48 : 01 PM