القائد العام يقوم بزيارة تفقدية لعدد من وحدات قوة الدفاع

المنامة في 17 مايو / بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى عدد من وحدات قوة دفاع البحرين، واستمع معاليه إلى إيجاز عن مراحل سير العمل بتلك الوحدات، بعدها اطلع على جهوزية الوحدات واستعداداتها العسكرية.

وبين صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين قامت وتقوم بدور عظيم، وسيسجل التاريخ البحريني إنجازاتها بكل فخر واعتزاز ، وإن ما نراه اليوم من منجزات ما هو إلا نتائج خطط العمل وبرامج التدريب للقائمين على هذه الأسلحة والوحدات، وثمار غرسها الرعيل الأول من الرجال المخلصين الذين خدموا بهذه القوة الشامخة، وأن ثقة أهل البحرين في قوة الدفاع لا حدود لها، وذلك تقديراً على ما يبذله رجالها من تضحيات جسام من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.



وفي ختام الزيارة هنأ صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات وصالح الأعمال، كما دعاهم معاليه الى بذل كل ما في وسعهم من جهد وعطاء لخدمة هذا الوطن العزيز في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.





خ.ب/خ.س



بنا 1026 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/17 - 36 : 01 PM