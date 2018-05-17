الهلال الأحمر الاماراتي يوزع 700 سلة غذائية على النازحين في أبين

أبين في 17 مايو /بنا/ بدأ فريق الهلال الأحمر الإماراتي اليوم توزيع 700 سلة غذائية على النازحين من محافظتي الحديدة وتعز في محافظة أبين، بعد أقل من 24 ساعة من تفقد الفريق لأوضاع النازحين والتعرف على احتياجاتهم.



وشمل التوزيع الذي يأتي في إطار جهود الهلال الأحمر لتقديم خدماته الإنسانية الطارئة للنازحين ضمن "عام زايد 2018 " مناطق الجول الشعبية والرميلة الشرقية وجول السادة وميكلان وكنيف والرميلة الغربية ورهوة الحصان والفنح في محافظة أبين.



خ.س



بنا 1024 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/05/17 - 28 : 01 PM