القضاء على 19 ارهابيا ضمن عملية "سيناء-2018" القاهرة في 17 مايو/ بنا / اعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 19 ارهابيا في سيناء أثناء العملية الأمنية الشاملة "سيناء-2018".

وجاء في بيان صدر عن الجيش المصري، اليوم ، أنه تم القضاء على 10 ارهابيين أثناء عملية التطهير في عدد من المناطق في سيناء، فيما قضت قوات الداخلية المصرية المشاركة في العملية على 9 ارهابيين آخرين.



وانطلقت عملية القوات المسلحة المصرية "سيناء-2018" في سيناء بداية فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي واحتجاز مئات المتورطين في أنشطة متطرفة.



خ.س



بنا 0952 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/17 - 00 : 01 PM