القضاء على 19 ارهابيا ضمن عملية "سيناء-2018"

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2018/05/17 - 56 : 12 PM
القاهرة في 17 مايو/ بنا / اعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 19 ارهابيا في سيناء أثناء العملية الأمنية الشاملة "سيناء-2018".
وجاء في بيان صدر عن الجيش المصري، اليوم ، أنه تم القضاء على 10 ارهابيين أثناء عملية التطهير في عدد من المناطق في سيناء، فيما قضت قوات الداخلية المصرية المشاركة في العملية على 9 ارهابيين آخرين.
وانطلقت عملية القوات المسلحة المصرية "سيناء-2018" في سيناء بداية فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي واحتجاز مئات المتورطين في أنشطة متطرفة.
خ.س
بنا 0952 جمت 17/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/17 - 00 : 01 PM