انجاز طبي فريد في المستشفى العسكري ..استئصال ورم سرطاني للقولون والمستقيم باستخدام تقنية جديدة بالمنظار المنامة في 17 مايو / بنا / أشاد اللواء بروفيسور خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية بالمستوى الطبي المتطور الذي وصل إليه قسم الجراحة والتجميل بالخدمات الطبية الملكية حيث تمكن فريق من الأطباء بالمستشفى العسكري برئاسة الدكتور ثامر العباسي استشاري الجراحة بمساعدة البروفيسور لويجي بوني رئيس دائرة الجراحة في جامعة ميلان بإيطاليا وطاقم تخدير برئاسة الاستشاري د. جلال الخان من إجراء عملية استئصال ورم سرطاني للقولون والمستقيم باستخدام تقنية جديدة بالمنظار حيث تعد هذه العملية الجراحية إنجازا فريدا لمملكة البحرين.

واوضح قائد الخدمات الطبية الملكية ان هذه العملية استغرقت حوالي ثلاث ساعات وهي عبارة عن بديل للعمليات التقليدية في مثل هذه الامراض السرطانية حيث كان سابقاً يقومون باستئصال المستقيم مع الشرج وتكوين كيس دائم في الجسم ولكن في مثل هذه العملية يتم المحافظة على الخط الطبيعي للجهاز الهضمي وعضلات التحكم.

مشيرا الى ان المريض يمكث في المستشفى ثلاث ليالي يتم خلالها متابعة حالته الصحية وتعتمد أيضاً على النتائج النهائية من قسم المختبر لتقدير نسبة العلاج حيث يمكن لبعض الحالات تحويلها للعلاج الكيماوي لمواصلة القضاء على الورم وهذه العملية تكون بالمنظار حيث يتم استخراج العينة عن طريق فتحات صغيرة من الفتحة الشرجية بدلا من فتح جدار البطن.







خ.ب/خ.س



بنا 0945 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/17 - 49 : 12 PM