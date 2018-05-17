محافظة العاصمة تنظم أصبوحة نسائية حول الصحة والصوم ومخاطر السمنة المنامة في 17 مايو/ بنا / نظمت محافظة العاصمة أصبوحة نسائية تحت عنوان "الصحة والسلامة ومخاطر السمنة" بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية ضمن برنامج فعاليات المحافظة لشهر رمضان المبارك، أقيمت في مبنى المحافظة بالقضيبية بحضور موظفات المحافظة وعدد من العنصر النسائي من الأهالي وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني.

وشملت الأصبوحة التي حاضرت فيها الأستاذة لولوة محمد عاشور مسؤولة التثقيف الصحي بإدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية على محاضرة تثقيفية توعوية حول مفهوم الصحة والصوم خلال شهر رمضان ومخاطر السمنة والحلول المناسبة لتفاديها.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بالمحافظة ان مثل هذه المحاضرات تنعكس إيجابياً على العنصر النسائي في زيادة الوعي بصحة الجسد والاستهلاك الصحيح للأغذية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معرباً عن خالص شكره وتقديره إلى إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية على تعاونهم مع المحافظة لتنظيم هذه الأصبوحة التوعوية التثقيفية.







ع.ر/خ.س



بنا 0928 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/17 - 33 : 12 PM