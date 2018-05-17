جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من اخيه سمو امير دولة الكويت المنامة في 17 مايو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وذلك ردا على برقية جلالته المعزية لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح.

وقد عبر سمو امير دولة الكويت في برقيته عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الاخوية النبيلة ، متمنيا لجلالته وافر الصحة والسعادة.







خ.ب/خ.س



بنا 0919 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/17 - 25 : 12 PM