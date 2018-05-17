عشرات الآلاف يؤدون صلوات الفجر برحاب الأقصى وحارات القدس العتيقة تكتسي بزينة رمضانية القدس في 17 مايو/ بنا / أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة القدس، وبلداتها، وضواحيها، ومن داخل أراضي العام 1948 صلاة الفجر، اليوم الخميس، برحاب المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة الى مشاركة مماثلة بصلاتي العشاء، والتراويح.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ، ان دائرة أوقاف القدس أنهت استعداداتها لاستقبال مئات الآلاف من الصائمين الوافدين الى الأقصى خلال شهر رمضان، كما أنهت لجان حارات وأحياء البلدة القديمة استعداداتها لتقديم كل التسهيلات للوافدين للأقصى المبارك، في الوقت الذي اكتست فيه شوارع وأحياء وأزقة وحارات القدس العتيقة بزينة رمضان بشكل يؤكد هوية المدينة وطابعها، وسط محاولاتٍ متكررة من الاحتلال للتنغيص على هذه اللجان.



وقد وضع الاحتلال قيودا لدخول سكان الضفة الغربية المحتلة الى القدس خلال شهر رمضان والتعبّد بالأقصى، بينما أعلن عدم منحه أي تصاريح لسكان غزة للمشاركة في صلوات الجمعة بالأقصى المبارك.





خ.س



بنا 0844 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/17 - 01 : 12 PM