كوريا الجنوبية تشترط نزع السلاح النووي للتعاون الاقتصادي مع بيونغ يانع سيؤول في 17 مايو/ بنا / قالت كوريا الجنوبية ان اي تقدم في ملف التعاون الاقتصادي مع بيونغ يانع سيكون مرتبطا بعملية نزع السلاح النووي.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن وزارة الوحدة في سيؤول إنها ستعمل على وضع خطة شاملة للتحضير لمشروع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين الذي من المتوقع أن يجري مع نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.



وذكرت الوزارة ان التعاون الاقتصادي بين الكوريتين ووضع نظام السلام يأتيان من بين المهام التي يجب تنفيذها بعد ايجاد الظروف ، مشيرة إلى أنها ستربط التعاون الاقتصادي مع الشمال بعملية نزع السلاح النووي.

وأكدت أنها ستستعد لمشروع التعاون الاقتصادي في إطار "مبادرة الاقتصاد الجديدة في شبه الجزيرة الكورية"، وأنها ستضع خطة شاملة من خلال التعاون بين الوزارات والاستماع إلى آراء الخبراء.



وبشأن نزع السلاح النووي ووضع نظام السلام، قالت الوزارة إنها ستتخذ إجراءات من خلال التعاون الوثيق مع الدول ذات الصلة مثل الولايات المتحدة والصين، اعتمادا على نتائج القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.





و.ش/خ.س



بنا 0830 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/17 - 42 : 11 AM