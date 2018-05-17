قسم مكافحة العدوى بالسلمانية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي المنامة في 17 مايو/ بنا / تحت شعار "الأمر بيدكم أمنعوا الأنتان في مرافق الرعاية الصحية " ، احتفل قسم مكافحة العدوى بمجمع السلمانية الطبي باليوم العالمي لنظافة الأيدي، والذي هدف إلى رفع الوعي بأهمية نظافة اليدين، وبيان أهمية ذلك في الوقاية من الأمراض والأمراض المعدية، وتعزيز ثقافة غسل اليدين في المجتمع لما لها من دور كبير في منع انتقال العدوى.

حضر الفعالية الدكتور راني الآغا رئيس دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي.

وتضمنت الفعالية تقديم عرض حول أهم الإنجازات التي حققها قسم مكافحة العدوى في مجال توعية ومراقبة العاملين الصحيين في مجال نظافة الأيدي, والتوعية بالطرق السليمة للحفاظ على نظافة الأيدي، واللحظات الخمس لغسلهما .

كما تم عرض نسب التزام الأقسام والوحدات بنظافة الأيدي وتقديم مجموعة من العروض والصور التوضيحية للجهود المبذولة داخل المجمع الطبي في التوعية بأهمية نظافة الأيدي باعتبارها أحد أهم الإجراءات المتبعة للحد من انتشار العدوى داخل المستشفيات.



ل.ب/خ.س



بنا 0814 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/17 - 17 : 11 AM