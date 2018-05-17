لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الثاني عشر المنامة في 17 مايو/ بنا / عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثاني عشر برئاسة الدكتور بدر محمد عادل وعضوية الأستاذة دينا عبدالرحمن اللظى والسيد أحمد مهدي الحداد، بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

وتم خلال الاجتماع استعراض مرئيات الأمانة العامة المعدة على ضوء توصيات اللجنة بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة حول مدى التزام مملكة البحرين بأحكام العهدين الدوليين، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المحالين للجنة من مجلس النواب، والاقتراح بتعديل المادة (370) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقد انتهت اللجنة باعتمادها والموافقة على الآراء الاستشارية المقدمة من الأمانة العامة.

كما استعرضت اللجنة مجمل القرارات والتوصيات المنتهية إليها في اجتماعها السابق وما تم فيها من إجراء.





ع.ر/خ.س



بنا 0812 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/17 - 17 : 11 AM