وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين يبحثان تعزيز التعاون والتكامل المنامة في 17 مايو/ بنا / اجتمعت الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الاحمد مع القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الدكتور عبدالرزاق محمد القحطاني ، بحضور عدد من المدراء والمسئولين بالوزارة والهيئة.

حضر اللقاء من جانب الوزارة مدير إدارة المالية السيد محمد العطاوي ومن جانب الهيئة كلاً من المدير التنفيذي للشئون المالية السيد محمد صالح محمد، والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات الأستاذة سلمى عبدالرحمن السيد.



وقد تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات التي ترتبط بتطوير وتعزيز مستوى التعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات.



وفي مستهل الاجتماع أشادت الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد بمستوى التعاون المشترك والدعم المتواصل المقدم من جانب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، فيما يتعلق بموضوع تحصيل رسوم الرعاية الصحية وموضوع اتمام الإجراءات وإمكانية دراستها، كما تم مناقشة عدد من المشاريع والخطط الحالية والمستقبلية التي ترتبط بتطوير وتسهيل مختلف الإجراءات والخدمات المقدمة للموظفين والعاملين لخدمة القطاع الصحي بالمملكة.



وأعرب الدكتور عبدالرزاق القحطاني عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق والشراكة الفاعلة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي ساهم في نجاح وتنفيذ العديد من الخدمات والمشاريع، بما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات الصحية.



وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية تعزيز الجهود التنسيقية المشتركة في مجالات التأمين وإجراءات التقاعد والبرامج التقنية والمعلوماتية ذات العلاقة، والعمل لتحقيق المزيد من النجاح والتكامل بين وزارة الصحة والهيئة.



ل.ب/خ.س



بنا 0810 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/17 - 14 : 11 AM