اصابة فلسطيني على الاقل في قصف إسرائيلي على عدة مواقع في غزة غزة في 17 مايو / بنا / أصيب فلسطيني على الأقل، في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، على عدة مواقع في قطاع غزة ، ما أدى إلى اشتعال النيران وتدمير ممتلكات الفلسطينيين.



وافادت وكالة الانباء الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" قصفت بصاروخين على الأقل موقعين شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بشظايا في قدميه نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج وحالته متوسطة.



كما قصف الطيران الحربي موقعاً، شمال غرب مدينة غزة بأربعة صواريخ، ما أدى إلى دمار كبير، وأضرار جسيمة في الممتلكات.



كما جرى قصف موقع غرب مدينة غزة، بصاروخ من طائرة "إف16"، ما أوقع أضراراً مادية في الممتلكات ، واشتعال النيران، إضافة إلى بث حالة من الخوف بين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.



واضافت الوكالة ان الطيران الحربي وطائرات استطلاع تجوب أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.





خ.س



بنا 0802 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/17 - 06 : 11 AM