وزير التربية والتعليم يكرم الطلبة الفائزين في المسابقات المحلية والخارجية المنامة في 17 مايو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى عدداً من الطلبة والطالبات من المدارس الحكومية والخاصة ومعهد البحرين للتدريب ، الفائزين في المسابقات المحلية والخارجية وهم فريق معهد البحرين للتدريب لكرة قدم الصالات الفائز بالمركز الثالث في دوري سمو الشيخ ناصر بن حمد للجامعات في نسخته الأولى، والطالب أحمد جليل من المعهد والفائز بجائزة أفضل لاعب في هذه البطولة، وفريق مدرسة النور الثانوية للبنات الفائز بالمركز الثاني في مسابقة فادية السعد الصباح للابتكارات العلمية بدولة الكويت الشقيقة عن مشروع ابتكار نظام زراعي متطور صديق للبيئة لإنتاج محاصيل آمنة صحياً وغذائياً، وفريق مدرسة الدراز الإعدادية للبنات الفائز بالمركز الثالث في نفس المسابقة عن مشروع السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة والطفولة، والفائزين بجائزة تورانس للإنتاج الإبداعي في مجالي الشعر والرسم والتي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية، والفائزين في المسابقة العالمية للحاسبة الصينية التي عقدت في ماليزيا.





وبهذه المناسبة أكد الوزير النعيمي اعتزاز الوزارة بهذه الإنجازات الطلابية المشرفة، والتي تعكس الجهود المتواصلة للكوادر التربوية، مشيراً إلى حرص الوزارة على الاهتمام بالموهوبين في شتى المجالات الإبداعية والارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ومتمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.



حضر اللقاء عدد من المسئولين في الوزارة.





ل.ب/خ.س



بنا 0741 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/17 - 49 : 10 AM