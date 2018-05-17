وزراء الخارجية العرب يبحثون في اجتماع طارئ اليوم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني القاهرة في 17 مايو/ بنا / يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة اجتماعا طارئا ، من المنتظر أن يناقش الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى أن الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة القمة العربية حالياً، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.





خ.س



بنا 0632 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/17 - 56 : 10 AM