قمة للاتحاد الأوروبي وغرب البلقان تبحث دمجا اوثق للمنطقة في التكتل صوفيا في 17 مايو/ بنا / يتجمع قادة الاتحاد الأوروبي ونظراؤهم من غرب البلقان في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم لمناقشة سبل دمج المنطقة بشكل أوثق مع التكتل.

القمة الأولى من نوعها منذ 15 عاماً، لن تبحث بشكل مباشر عملية انضمام الدول الست في المنطقة غير الأوروبية - صربيا والبوسنة والهرسك ومونتينيجرو وكوسوفو ومقدونيا وألبانيا إلى الاتحاد- بل ستركز على الاستثمار والتكامل.



ومن المتوقع أن يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سوف يستثمر في البنية التحتية لتعزيز الاتصال بين دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبيل القمة ، إن اندماج المنطقة في أوروبا يجب أن يظل "التزاما قويا من كلا الجانبين".





خ.س



بنا 0606 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/17 - 20 : 10 AM