الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جنوب افريقيا سحب سفيرها من اسرائيل رام الله في 17 مايو/ بنا / رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار جمهورية جنوب إفريقيا سحب سفيرها من اسرائيل ، ردا على جرائم الاحتلال ومجازره بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وثمنت الوزارة، في بيان لها، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، قرار جنوب إفريقيا، واعتبرته أسلوبا وأداة للضغط لكبح جماح الاحتلال ، وجرس إنذار للمجتمع الدولي بضرورة تحركه العاجل والفوري، من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.



وأهابت بكافة الدول ضرورة اللحاق بموقف جنوب افريقيا الإنساني والأخلاقي الرافض لكافة أشكال العنصرية والقهر والعدوان والاحتلال.





خ.س



بنا 0603 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/17 - 41 : 09 AM